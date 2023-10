Korea Selatan Raih Medali Emas Bisbol Di Asian Games Hangzhou

Photo : YONHAP News

Korea Selatan berhasil memenangkan medali emas dalam cabang olahraga bisbol di Asian Games Hangzhou pada hari Sabtu (07/10), usai mengalahkan Chinese Taipei 2-0 di Stadion Shaoxing.Setelah kalah 4-0 dari Chinese Taipei di awal turnamen, Tim Korea Selatan menurunkan pitcher muda Hanwha Eagles, Moon Dong-ju, yang memimpin dengan enam inning tanpa gol dan memukul keluar tujuh pemukul.Semua skor tercipta di bagian atas inning kedua, dengan Moon Bo-gyeong yang memimpin dengan dua gol di garis lapangan kanan.Moon berpindah ke posisi ketiga dengan lemparan bola liar sebelum mencetak gol dengan lemparan pengorbanan dari Kim Ju-won. Kim Hyung-jun, yang melakukan single ke lapangan kiri setelah run pertama dalam permainan, kemudian mencetak gol di wild pitch.Dua run dirasa cukup bagi Korea Selatan, karena empat pitcher bergabung untuk 9 inning pertandingan shut out, hanya memberikan 5 pukulan dalam perjalanannya.Chinese Taipei, dengan keunggulan sebagai tuan rumah, mengancam di bagian bawah inning kesembilan dengan memasukkan dua baserunner dengan hanya satu out, tetapi Go Woo-suk berhasil membuat pemain base pertama Wu Nien-ting melakukan double play untuk mengakhiri pertandingan.Finis di podium teratas pada hari Sabtu menandai keempat kalinya secara beruntun Korea Selatan berhasil memenangkan medali emas bisbol putra di Asiad.