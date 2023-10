Deretan Artis K-pop Tampilkan Karya Terbaiknya Untuk Grammy Awards Ke-66

Photo : KBS News

Media Amerika Serikat (AS) menyatakan pada hari Kamis (12/10) waktu setempat, bahwa pemungutan suara untuk pemilihan daftar nominator Grammy Awards ke-66 untuk tahun 2024 dilaksanakan secara tertutup dan konfidensial.Meski demikian, menurut media tersebut di antara daftar penyanyi dan lagu, terdapat banyak artis K-pop.Khususnya, seluruh anggota BTS yang menghentikan kegiatan grup mereka untuk sementara waktu akan bertarung untuk memperebutkan Grammy Awards sebagai penyanyi solo.Untuk itu, mereka menampilkan album solo dan lagu andalannya di lebih dari dua kategori.Jimin dan Jungkook menampilkan lagunya di kategori 'record of the year' dan 'song of the year'.Selain itu, grup 'Stray Kids', 'Tomorrow X Together', 'Fifty Fifty', 'Twice' dan lainnya juga turut menampilkan karya mereka.Daftar resmi nominasi akan diumumkan pada tanggal 10 November mendatang, dan upacara penganugerahan Grammy Awards akan digelar pada tanggal 4 Februari tahun 2024 mendatang.