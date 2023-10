Streaming K-pop Meningkat 42% Di Seluruh Dunia Tahun Ini

Photo : YONHAP News

Streaming global penyanyi Korea tahun ini meningkat sebesar 42% jika dibandingkan dengan tahun lalu akibat pengaruh K-pop di seluruh dunia.Menurut Tuesday Takeaway, laporan mingguan Luminate, sebuah perusahaan analisis pasar musik Amerika Serikat (AS), pada hari Kamis (26/10), streaming audio dan video berdasarkan permintaan kumulatif tahun ini dari 100 penyanyi atau grup K-pop teratas mencapai 92,4 miliar pada tanggal 5 bulan ini.Luminate adalah perusahaan andalan yang menyediakan berbagai data penjualan terkait musik ke tangga lagu Billboard AS, sehingga data Luminate membuktikan bahwa K-pop berkembang pesat di pasar musik global.Dilihat dari masing-masing negara, Jepang merupakan negara yang paling banyak mendengarkan K-pop dengan 9,7 miliar pendengar, kemudian diikuti oleh AS dengan 9,2 miliar, Indonesia dengan 7,4 miliar, Korea Selatan dengan 7,3 miliar, India dengan 6,2 miliar, dan lainnya.Luminate menganalisis bahwa jumlah streaming K-pop di Vietnam dan Hong Kong menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan, masing-masing meningkat sebesar 59% dan 60% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.Di Jepang yang dianggap sebagai pasar K-pop terbesar, popularitas penyanyi Korea Selatan ternyata dipimpin oleh wanita dari Generasi Z atau kelahiran antara pertengahan 1990-an dan 2000-an.Berdasarkan hasil surveinya sendiri, Luminate memaparkan bahwa 39% wanita Generasi Z Jepang mendengarkan K-pop, dan kemungkinan mendengarkan K-pop 105% lebih tinggi dibandingkan masyarakat Jepang pada umumnya.Sementara itu, Luminate juga menganalisis kepopuleran 'Cupid' dari girl grup Fifty Fifty yang menggemparkan dunia pada musim semi tahun ini.Menurut Luminate, 'Cupid' dari Fifty Fifty merupakan salah satu lagu K-pop yang mencapai kesuksesan besar di seluruh dunia tahun ini dengan mencatatkan lebih dari 1,2 miliar streaming dan telah meningkat di seluruh dunia setelah Speed-Up yang dirilis pada bulan April lalu dan viral di aplikasi TikTok.Dilanjutkan, bahwa 'Cupid' awalnya kebanyakan didengarkan di wilayah AS dan Asia termasuk Filipina dan Indonesia, namun kemudian dengan cepat menarik perhatian di negara-negara lain.