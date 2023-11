Konser K-pop Digelar Untuk Memperingati 140 Tahun Hubungan Diplomasi Korsel-Inggris

Photo : YONHAP News

140 tahun Korea Selatan telah menjalin hubungan diplomasi dengan Inggris, dan untuk merayakan hal tersebut, deretan artis papan atas Korea Selatan akan berangkat menuju Inggris.Konser khusus memperingati 140 tahun hubungan diplomasi antara Korea Selatan dan Inggris, 'Korea On Stage In London' akan digelar di Arena Wembley di London, Inggris pada tanggal 8 November mendatang.Gelaran acara akan dipandu oleh aktris Gong Seung-yeon dengan menampilkan deretan artis K-pop seperti band 'Jannabi', grup ATEEZ, STAYC, rapper Lee Young-ji, dan masih banyak lagi.Selain itu, pemain alat musik petik 'Gayageum', Yageum Yageum, penyanyi asal Inggris Henry Moodie juga akan turut menyemarakkan panggung acara tersebut.Acara 'Korea On Stage In London' akan disiarkan melalui saluran televisi 2TV KBS pada tanggal 23 November mendatang.