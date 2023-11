Photo : KBS News

Sutradara "The Marvels" Nia DaCosta menyatakan dalam wawancara melalui video, bahwa banyak orang mulai dari akhir generasi berusia 10-an tahun, terpikat dengan budaya Korea Selatan yang mencakup K-pop, K-drama, film, dan lainnya.Sutradara Nia DaCosta kelahiran 1989 yang menggemari konten Korea Selatan, merupakan sutradara termuda yang terlibat dalam pembuatan film karya Marvel hingga saat ini.Menurutnya, ia suka menonton drama Korea dan acara entertainment lainnya, sehingga ia paling menggemari MC atau komedian Yu Jae-seok, dan ia juga menyebut memilih aktor Park Seo-jun sebagai pangeran Yan di film Marvel setelah menonton drama "Itaewon Class" dan langsung mengontak Park.Sutradara itu mengatakan aktor Park memiliki bakat yang tinggi dan membawa energi positif ke lokasi syuting, sehingga ia senang dapat bekerja dengan staf-staf dan aktor-aktor lainnya.Tampilnya Park Seo-jun di film Hollywood merupakan kali pertama, serta pangeran Yan dan Captain Marvel di dalam film "The Marvels" memiliki hubungan yang mendalam.Sementara itu, film "The Marvels" yang tayang pada tanggal 8 November besok adalah episode kedua dari rangkaian film "Captain Marvel" yang tayang pada tahun 2019 lalu.