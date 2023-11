Pengarang Asal Korsel Han Kang Menangkan Penghargaan Sastra Prancis Prix Médicis

Photo : YONHAP News

Pengarang asal Korea Selatan, Han Kang memenangkan penghargaan sastra bergengsi Prancis, Prix Médicis, pada hari Kamis (9/11). Han Kang memenangkan kategori karya sastra berbahasa asing melalui novel karyanya, "I Do Not Bid Farewell."Penghargaan Sastra Prix Médicis pertama kali digelar di tahun 1958. Prix Médici, beserta Prix Femina, Prix Goncourt dan Prix Renaudot, merupakan salah satu dari empat penghargaan sastra terpenting di Prancis. Kategori Karya Sastra Berbahasa Asing ditambahkan pada tahun 1970 untuk mengakui pentingnya karya novel terjemahan.Sebelumnya Han Kang juga pernah meraih Penghargaan Prix Médicis melalui novel "Greek Lessons" di tahun 2017."I Do Not Bid Farewell" menceritakan tentang cinta, kehidupan, duka dan kehilangan yang dirasakan oleh warga Jeju pada kejadian Pemberontakan Jeju 3 April 1948, melalui sudut padang tiga wanita.