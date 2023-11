Photo : YONHAP News

Album Jungkook bertajuk "GOLDEN" untuk pertama kali menempati posisi kedua dalam tangga album utama Billboard 200.Menurut artikel pratinjau tangga lagu Billboard pada hari Senin (13/11), album solo anggota BTS, Jungkook "GOLDEN" mencatatkan penjualan 210.200 eksemplar (Unit Album), mengikuti album '1989' milik Taylor Swift (versi Taylor), yang menduduki puncak tangga lagu selama dua minggu berturut-turut.Ditambahkan pula, bahwa album CD mencatatkan rekor sebagai album terlaris selama periode penghitungan tangga album ini.Album dari Jungkook diketahui berisikan 11 lagu yang dinyanyikan dalam bahasa Inggris, termasuk single utama "Standing Next to You", dan dua lagu yang sebelumnya dirilis yakni "Seven" dan "3D".