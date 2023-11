T1 Korsel Menangkan Rekor Gelar Juara Dunia League of Legends Keempat

Photo : YONHAP News

Tim e-sports Korea Selatan, T1, mengalahkan Weibo Gaming dari Cina dalam Kejuaraan Dunia League of Legends 2023 pada hari Minggu (19/11), dan meraih rekor gelar keempat.Dipimpin oleh pemain bintang Faker, yang memiliki nama asli Lee Sang-hyeok, T1 memenangkan tiga pertandingan berturut-turut dalam final best-of-five di Gocheok Sky Dome yang dipadati oleh puluhan ribu penonton baik dari dalam maupun luar negeri.Dengan kemenangan tersebut, tim dan Faker meraih rekor gelar keempat dalam kejuaraan ini, dengan menang untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun terakhir setelah meraih gelar tersebut pada tahun 2013, 2015, dan 2016.Sementara itu, Korea Selatan memenangkan gelar perdana kompetisi League of Legends di Asian Games di Hangzhou pada bulan lalu.League of Legends adalah permainan video arena pertempuran daring multi-pemain yang populer, dimana dua tim yang terdiri dari lima pemain bertarung untuk menghancurkan "nexus" lawan, sebuah bangunan besar yang berada di dalam markas musuh.