Pegolf Korsel Amy Yang, Raih Juara Turnamen Final Tur LPGA 2023

Photo : YONHAP News

Pemain golf asal Korea Selatan, Amy Yang, yang juga dikenal sebagai Yang Hee-young, berhasil meraih gelar juara di turnamen terakhir musim LPGA Tour 2023.Pegolf berusia 34 tahun itu menyelesaikan CME Group Tour Championship di Tiburón Golf Club, di Naples, Florida, Amerika Serikat (AS) pada hari Minggu (19/11) dengan skor 27 di bawah 261 setelah ia menembakkan sebuah pukulan elang yang sangat krusial di par-empat ke-13 pada ronde terakhir.Yang mengalahkan pegolf AS, Alison Lee dan pegolf Jepang Nasa Hataoka dengan selisih tiga pukulan untuk meraih kemenangan LPGA kelimanya, dalam kariernya sejak memenangkan Honda LPGA Thailand pada 2019 dan kemenangan LPGA pertamanya di turnamen yang diadakan di Amerika Serikat.Bersama dengan sesama pegolf Ko Jin-young dan Kim Sei-young, Yang telah menjadi pemain asal Korea Selatan ketiga yang berhasil menjuarai turnamen akhir musim LPGA, dengan hadiah total 2 juta dolar AS.