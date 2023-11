BLACKPINK Menerima Gelar Kehormatan MBE Dari Raja Charles III

Photo : YONHAP News

Para anggota girlband K-pop BLACKPINK, dinobatkan sebagai anggota kehormatan Most Excellent Order of the British Empire (MBE) di Istana Buckingham, London, Inggris pada hari Rabu (22/11).Raja Charles III memberikan medali penghargaan MBE kepada keempat anggota BLACKPINK, Rosé, Lisa, Jisoo dan Jennie, dalam sebuah acara untuk para seniman yang dihadiri oleh Presiden Yoon Suk Yeol dan Ibu Negara Kim Keon-hee dalam kunjungan kenegaraan mereka ke London.BLACKPINK dianugerahi penghargaan tersebut karena peran mereka sebagai duta perubahan iklim pada KTT COP26 di Glasgow pada tahun 2021 lalu, dimana mereka mendorong jutaan anak muda untuk terlibat dalam konferensi perubahan iklim PBB.Penghargaan MBE diberikan kepada tokoh yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam bidang politik, ekonomi, budaya, seni dan olahraga, atau layanan jangka panjang dan berdampak signifikan bagi masyarakat luas.Dengan penghargaan ini, maka BLACKPINK bergabung dengan The Beatles dan penyanyi Adele sebagai penerima MBE.