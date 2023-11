Korsel Dilanda Debu Halus Untuk Pertama Kali Dalam 6 Bulan

Photo : KBS News

Peringatan debu halus dan debu ultra halus telah dikeluarkan di sejumlah wilayah Korea Selatan, termasuk wilayah sekitar ibu kota Seoul dan beberapa daerah di provinsi Chungcheong Selatan pada hari Kamis pagi (22/11).Saat ini, tingkat debu ultra halus rata-rata di wilayah Seoul dan sekitarnya berada di level 'sangat buruk', sementara wilayah di provinsi Chungcheong Selatan dan provinsi Jeolla Utara berada di level 'buruk'.Lembaga Penelitian Lingkungan Nasional Korea (NIER) memperkirakan bahwa tingkat debu halus pada siang hari akan menjadi “sangat buruk” di wilayah metropolitan Seoul dan provinsi Chungcheong Selatan. Sedangkan di provinsi Gangwon dan provinsi Jeolla akan mengalami tingkat debu halus yang mencapai level “buruk” pada sore hari.Tingkat konsentrasi debu halus diperkirakan akan menurun secara bertahap dari mulai wilayah metropolitan mulai hari Kamis malam, saat kualitas udara telah kembali pulih.Tingkat peringatan debu ultra halus dikeluarkan ketika konsentrasi partikel debu rata-rata per jam PM2,5 melampaui 300 mikrogram per meter kubik. Sementara tingkat peringatan debu halus berlaku ketika konsentrasi partikel debu harian rata-rata PM10 melebihi 150 mikrogram per meter kubik.Peringatan debu halus dan debu ultra halus di Korea Selatan dikeluarkan untuk pertama kalinya dalam 6 bulan sejak tanggal 23 Mei lalu.