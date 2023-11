Film '12.12: The Day' Berhasil Raih 2 Juta Penonton Dalam 6 Hari

Photo : YONHAP News

Perusahaan distributor film Plus M Entertainment menyatakan bahwa film terbaru dari sutradara Kim Sung-su berjudul '12.12 : The Day' berhasil meraih 2 juta penonton pada hari Senin (27/11) yang merupakan hari keenam perilisan film.Film tersebut menjadi film kedua yang berhasil menembus angka 2 juta penonton dalam waktu pendek pada tahun ini setelah film 'The Roundup : No Way Out' yang meraih 2 juta penonton dalam empat hari penayangan pada bulan Juni lalu.200 ribu orang telah menonton film '12.12 : The Day' pada hari pertama penayangannya di tanggal 22 November lalu, dan tercatat ada sebanyak 1,5 juta orang yang menonton film tersebut pada tanggal 24-26 November lalu.Film '12.12 : The Day' menceritakan tentang kudeta militer 12 Desember tahun 1979 lalu, dan mengisahkan 9 jam pertentangan antara Komandan Keamanan Pertahanan Chun Doo Kwang yang diperankan oleh aktor Hwang Jung-min, yang ingin menguasai kekuasaan politik melalui kudeta dan Komandan Pertahanan Ibu Kota Lee Tae Shin yang diperankan oleh Jung Woo-sung yang ingin menjaga Seoul dengan melawan Chun.Film tersebut dibuat berdasarkan kisah nyata dan tokoh-tokoh terkait kudeta militer 1979 yang meliputi mantan Presiden Chun Doo-hwan, mantan Presiden Roh Tae-woo, dan lainnya namun turut serta dibumbui dengan beberapa adegan fiksi untuk memberikan warna dramatis.