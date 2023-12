Photo : YONHAP News

Lagu debut penyanyi solo Jungkook, BTS berjudul "Seven" menempati urutan ke-4 yang paling banyak distreaming oleh pengguna di seluruh dunia melalui platform sumber musik Spotify.Menurut 2030 Wrapped yang diumumkan oleh Spotify pada hari Kamis (30/11), lagu Seven menempati urutan ke-4 di cabang 'Top 10 Songs Globally'.Selain itu, lagu "Seven" juga menempati urutan puncak di Global Top K-pop Songs of the Year, dan disusul oleh "Cupid" dari Fifty Fifty, "Like Crazy" dari Jimin BTS, serta lagu "OMG" dan "Ditto" dari New Jeans.Sementara itu, BTS menempati urutan puncak di cabang Global Top K-Pop Artists of the Year, dan disusul oleh BLACKPINK, Jungkook, New Jeans, serta Stray Kids.