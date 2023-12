Film “12.12: The Day” Capai 5 Juta Penonton Hanya Dalam 2 Pekan Setelah Rilis

Photo : YONHAP News

Film drama politik Korea Selatan berjudul “12.12: The Day” yang disutradarai oleh Kim Seong-soo berhasil menembus 5 juta penonton bioskop hanya dalam dua pekan setelah dirilis.Menurut PlusM Entertainment, selaku distributor dari film tersebut, jumlah total penonton kumulatif per hari Selasa (05/12) tercatat mencapai 5.000.334."12.12: The Day" adalah film drama sejarah Korea Selatan yang dibintangi oleh Hwang Jung-min, Jung Woo-sung, Lee Sung-min, Park Hae-joon, dan Kim Sung-kyun.Film ini berlatar belakang kudeta militer 12 Desember tahun 1979. Yang menariknya, film ini menyapa penonton khusus kelompok muda berusia tahun 20-30 an, karena menggambarkan kisah nyata mengenai aksi selama sembilan jam untuk mencegah terjadinya pemberontakan militer rezim baru di ibukota Seoul pada waktu itu. Demikian film ini tetap mendominasi box office Korea Selatan sejak dirilis pada tanggal 22 November lalu.Tanda untuk sebuah film laris di Korea Selatan adalah saat mencapai 10 juta penjualan tiket, yang tahun ini baru dicapai oleh satu film saja yaitu, "The Roundup: No Way Out."Diharapkan agar film "12.12: The Day" yang memang memimpin sebuah fenomena budaya baru, akan dapat ikut menorehkan sejarah film baru lainnya sambil menggairahkan kembali industri perfilman domestik yang sempat merosot belakangan ini akibat pandemi dan kenaikan harga tiket.