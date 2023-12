Ruang Peragaan Permainan 'Squid Game' Dibuka Di LA, AS

Photo : YONHAP News

Netflix membuka ruang peragaan berbagai permainan yang diambil dari serial Korea Selatan "Squid Game" di sebuah studio di Los Angeles, Amerika Serikat (AS) dengan nama 'Squid Game: The Trials Experiences'.Ruang tersebut terdiri dari enam zona yang mampu menumpang hingga 40 orang untuk satu permainan, dan para peserta dapat mengikuti lima jenis permainan dengan membeli tiket seharga 39 dolar AS atau 52 ribu won.Menurut Netflix, pihaknya akan membuka ruang peragaan tersebut hingga bulan Januari tahun depan, dan berencana untuk memperpanjang pengoperasian ruang peragaan.Serial 'Squid Game' season 1 yang dirilis oleh Netflix pada tahun 2021 lalu mendapatkan respons yang positif dan cukup ramai diminati oleh penonton. Dimana sutradara Hwang Dong-hyuk berhasil meraih penghargaan sebagai sutradara terbaik, dan aktor utama Lee Jung-jae meraih penghargaan sebagai aktor terbaik di Emmy Awards.Sementara itu, saat ini, 'Squid Game' season 2 tengah dalam proses produksi, namun waktu perilisannya belum ditetapkan.