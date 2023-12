Lee Jung-hoo Dilaporkan Menandatangani Kontrak Dengan San Francisco Giants Senilai 113 Juta Dolar AS

Photo : YONHAP News

Pemain Bisbol asal Korea Selatan Lee Jung-hoo yang berusia 25 tahun, dilaporkan menandatangani kontrak selama enam tahun dengan San Francisco Giants, sebuah tim bisbol profesional di Amerika Serikat.Sumber berita utama lokal di AS, termasuk reporter Jon Heyman dari the New York Post dan Ken Rosenthal dari The Athletic, mengatakan dalam akun X pada hari Rabu (13/12) waktu Korea, bahwa Lee Jung-hoo mencapai kesepakatan kontrak senilai 113 juta dolar AS selama 6 tahun dengan San Francisco Giants.Namun pihak San Francisco Giants dan pihak Lee Jeong-hoo belum mempublikasikan secara resmi terkait kesepakatan kontrak tersebut.Lee yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga KBO Bisbol Profesional Korea pada tahun 2022, diketahui telah mendapatkan banyak tawaran dari tim Liga Utama Bisbol (MLB) setelah ia berupaya untuk maju ke MLB pasca mengakhiri liga musiman KBO tahun 2023.Ayah Lee Jung Hoo juga diketahui merupakan mantan pemain bisbol profesional Korea Selatan.