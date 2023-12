Photo : YONHAP News

Film Korea Selatan "12.12: The Day" yang diangkat dari kisah nyata, berhasil mencatatkan rekor terbaru dengan meraih 7 juta lebih penonton bioskop selama 3 minggu penayangan.Berdasarkan data yang dirilis oleh sistem tiket terintegrasi Dewan Film Korea, jumlah penonton film 12.12: The Day tercatat mencapai hampir 200 ribu orang hanya dalam satu hari, yakni sepanjang hari Selasa (12/12) kemarin. Bahkan jumlah total kumulatif penonton film tersebut dibukukan sebanyak 7.36 juta orang per hari Rabu (13/12) selama tiga pekan sejak film tersebut dirilis.Film "12.12: The Day" menceritakan tentang kudeta militer 12 Desember 1979 di Korea Selatan, khususnya aksi selama 9 jam untuk mencegah terjadinya pemberontakan militer rezim baru di ibukota Seoul pada saat itu.Meskipun sebelumnya terdapat pandangan bahwa film itu akan sulit untuk menarik minat 10 juta penonton bioskop, namun film "12.12: The Day" tetap bertengger di posisi puncak Box Office Film Korea Selatan selama 3 minggu berturut-turut. Terlebih lagi jumlah penonton berhasil menembus angka lima juta pada minggu kedua penayangannya dan telah melampaui tujuh juta penonton pada hari Senin (11/12), sehari sebelum terjadinya kudeta militer tersebut yakni tanggal 12 Desember.Demikian film ini menjadi salah satu film Korea Selatan dari total 41 karya film yang berhasil mencapai tujuh juta penonton bioskop selama sejarah perfilman Korea Selatan, dan juga merupakan salah satu film Korea tercepat dengan mencapai rekor baru dalam angka jumlah penonton.Yang menariknya lagi, dengan meningkatnya minat terhadap film "12.12: The Day" juga mempengaruhi larisnya buku-buku yang mengangkat tema sejarah modern, seperti buku berjudul "Cheon Doo-hwan dan Perjuangan Demokrasi di tahun 1980-an".Terlebih perhatian juga tertuju pada sosok-sosok nyata yang juga tampil dalam film tersebut.Adapun film ini sangat disoroti apakah bisa untuk menorehkan rekor baru lainnya dalam sejarah perfilman, dengan menembus 10 juta penonton bioskop.