Lagu 'Spring Day' BTS Tempati Urutan Puncak iTunes di 83 Negara

Photo : 2023.12.11 BTS X (Twitter) Capture

Lagu BTS berjudul 'Spring Day' yang dirilis 6 tahun lalu, kembali menduduki peringkat satu dalam tangga lagu 'Top Songs' iTunes di 83 negara seiring dengan para anggota BTS yang kini tengah masuk wajib militer.Menurut agensi Big Hit Music pada hari Kamis (14/12), lagu tersebut menempati posisi teratas dalam tangga lagu iTunes di Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Prancis, dan beberapa negara lainnya dari tanggal 12 hingga 14 Desember."Spring Day" adalah lagu utama dari album BTS "WINGS: YOU NEVER WALK ALONE" yang dirilis pada tahun 2017 lalu. Lagu ini memiliki pesan untuk tidak kehilangan harapan saat menunggu untuk bertemu kembali dengan teman yang sedang jauh.Lirik lagu tersebut menyatakan, "Aku rindu, rindu, berapa lama lagi aku harus menunggu, berapa malam lagi aku harus begadang, akankah aku bertemu lagi denganmu."Pihak agensi menjelaskan bahwa tingginya minat terhadap lagu ini disebabkan oleh harapan dari para penggemar BTS, ARMY, yang ingin menunggu BTS kembali lagi, terutama setelah empat anggota BTS, yaitu RM, Jimin, V, dan Jungkook, masuk wajib militer pada tanggal 11 dan 12 Desember lalu.