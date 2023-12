Photo : YONHAP News

Film baru berjudul "Noryang" yang disutradarai oleh Kim Han-min, yang menggambarkan pertempuran terakhir Jenderal Yi Sun-sin, menduduki puncak box office pada hari pertama rilis setelah mengalahkan film "12.12: The Day".Berdasarkan data yang dirilis oleh sistem tiket terintegrasi Dewan Film Korea, jumlah penonton film "Noryang" tercatat mencapai 216 ribu orang pada hari Rabu (20/12) dan pangsa penjualannya tercatat mencapai 51,1%.Film "Noryang", yang merupakan bagian terakhir dari trilogi Yi Sun-sin, menceritakan tentang kisah Yi Sun-sin yang bergabung dengan angkatan laut Dinasti Ming di Pertempuran Noryang melawan tentara Jepang. Dalam pertempuran itu ia berhasil meraih kemenangan besar namun kemudian gugur sebagai pahlawan.Sementara itu, film "12.12: The Day" ditonton oleh 100 ribu orang penonton pada hari Rabu (20/12) dengan pangsa penjualan mencapai 23,9%.Film itu mempertahankan posisi teratas dengan jangka waktu terlama untuk film Korea yang dirilis tahun ini, yang menduduki peringkat pertama selama 28 hari berturut-turut sejak dirilis pada tanggal 22 November lalu hingga tanggal 19 Desember.Jumlah penonton film "12.12: The Day" telah mencapai 9 juta 319 ribu orang dan diperkirakan menjadi film kedua tahun ini yang mencapai 10 juta penonton dalam masa liburan Natal tahun ini.