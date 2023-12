Film “12.12: The Day” Berhasil Menembus 10 Juta Lebih Penonton

Photo : YONHAP News

Film sejarah Korea Selatan, "12.12: The Day" telah menarik lebih dari 10 juta penonton dalam waktu sekitar satu bulan setelah rilis.Menurut Plus M Entertainment, penjualan tiket kumulatif film ini telah melampaui angka 10 juta pada hari Minggu pagi (24/12) atau 32 hari setelah dirilis pada tanggal 22 November lalu.Film "12.12: The Day" merupakan film kedua yang mencapai angka tersebut di antara film lokal dan asing yang dirilis di Korea Selatan tahun ini, setelah film “The Roundup: No Way Out” di bulan Juli.Film ini merupakan film ke-31 yang mencapai tonggak sejarah di Korea dan film ke-22 di antara film-film Korea Selatan.Sejak dirilis, film ini telah menduduki puncak box office lokal selama 28 hari berturut-turut hingga perilisan film "Noryang: Deadly Sea".Meskipun film drama politik Kim Sung-su ini didasarkan pada kisah nyata selama pengambilalihan militer tahun 1979, film ini menghindari penggunaan nama asli mereka yang terlibat dan memilih nama samaran yang serupa.