Photo : YONHAP News

Dua film Korea Selatan, masing-masing film "12.12: The Day" dan film "Noryang: Deadly Sea" bersama-sama meraih kesuksesan di box office bioskop, selama masa libur Natal tahun ini.Menurut data yang dirilis oleh sistem tiket terintegrasi Dewan Film Korea pada hari Selasa (26/12), film "Noryang: Deadly Sea" bertengger di posisi puncak box office film Korea Selatan dengan menarik sebanyak 1,6 juta penonton bioskop selama tiga hari dari tanggal 23 hingga 25 Desember lalu. Bahkan pangsa penjualan rata-rata tiga hari untuk film itu tercatat mencapai 42,3%.Jumlah penonton film yang dirilis pada tanggal 20 Desember tersebut menembus 1 juta penonton bioskop pada tanggal 23 Desember, hanya dalam 4 hari penayangannya, dan terus menarik hingga 2 juta penonton lebih dalam lima hari pada hari Senin (25/12) sejak film tersebut dirilis. Demikian, jumlah total kumulatif penonton film tersebut telah mencapai 2,23 juta orang.Film "Noryang: Deadly Sea" menceritakan tentang perjuangan dalam pertempuran terakhir Laksamana Yi Sunshin untuk memusnahkan tentara Jepang.Film lainnya, yakni "12.12: The Day" yang telah mencetak prestasi dalam jumlah penonton bioskop dengan 10 juta orang pada hari Minggu (24/12) hanya selama satu bulan penayangan, terus memecahkan rekornya untuk menjadi film terlaris tahun ini di Korea Selatan, dengan menggeser prestasi yang sebelumnya diraih oleh film “The Roundup: No Way Out” dengan catatan total 10.680.000 penonton bioskop di bulan Juli lalu.Demikian kedua film tersebut diperkirakan menjadi film favorit dalam mengisi masa libur akhir tahun dan tahun baru, yang akan berlangsung dari tanggal 30 Desember hingga tanggal 1 Januari mendatang.