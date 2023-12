Photo : YONHAP News

Film Korea Selatan "12.12: THE DAY" berhasil menarik minat masyarakat Amerika Utara.Perusahaan distributor Plus M Entertainment menyatakan pada hari Rabu (27/12), bahwa jumlah penjualan film tersebut di Amerika Utara berhasil tembus 1 juta dolar AS.Dengan demikian, film tersebut menjadi karya terpopuler Korea Selatan yang beredar di Amerika Utara pada tahun ini, dengan mengalahkan film "THE ROUNDUP : NO WAY OUT" yang terjual senilai 910 ribu dolar AS.Film "12.12: THE DAY" telah tayang di 50 unit bioskop di AS setelah rilis untuk pertama kali di Los Angeles, AS pada akhir bulan lalu.Sementara itu, film tersebut juga kini masih laris di Korea Selatan, dengan menempati urutan kedua di box office setelah film "Noryang: Deadly Sea".