Film “12.12: The Day” Berhasil Menembus 12 Juta Lebih Penonton

Photo : YONHAP News

Film sejarah Korea Selatan, "12.12: The Day" berhasil menarik lebih dari 12 juta penonton.Menurut Plus M Entertainment, penjualan tiket kumulatif film tersebut telah mencapai angka 12 juta lebih pada hari Senin (01/01) setelah dirilis pada tanggal 22 November lalu.Penjualan tiket kumulatif film ini melampaui film "Tae Guk Gi: The Brotherhood of War" yang mencatatkan 11,7 juta pada tahun 2004, dan diperkirakan akan melebihi film sejarah "A Taxi Driver" yang mencatatkan angka 12,2 juta pada tahun 2017 lalu.Rekor box office sepanjang masa di Korea Selatan masih dipegang oleh Film "Roaring Currents" yang dirilis pada tahun 2014 dengan berhasil meraih 17,6 juta penonton.Film "12.12: The Day" diketahui telah menarik lebih dari 10 juta penonton pada tanggal 24 Desember lalu, dan bertengger di puncak box office Korea Selatan pada akhir tahun 2023 setelah menyalip film "The Roundup: No Way Out."Film drama politik Kim Sung-su, "12.12: The Day" ini menceritakan tentang kudeta militer 12 Desember 1979 di Korea Selatan.