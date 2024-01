Photo : YONHAP News

Girl grup K-Pop TWICE telah siap untuk comeback dengan merilis album barunya tahun ini, setelah vakum sekitar hampir satu tahun.JYP Entertainment yang menaungi girl grup tersebut mengonfirmasi pada hari Rabu (03/01) bahwa TWICE akan meluncurkan mini album ke-13 mereka yang bertajuk "With YOU-th" pada tanggal 23 Februari mendatang.Ini akan menjadi comeback paling dinantikan, setelah TWICE hanya melakukan satu kali comeback pada tahun lalu untuk mini album ke-12 mereka bertajuk "READY TO BE" yang dirilis pada 10 Maret 2023 lalu.Sementara itu, sebelum merilis album terbaru tersebut, TWICE terlebih dahulu akan membagikan pre-release berjudul 'I GOT YOU' pada tanggal 2 Februari.