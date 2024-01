Girl Group K-Pop Aespa Akan Rilis Lagu Remake Karya Seo Taiji

Photo : YONHAP News

Girl group K-pop aespa akan merilis sebuah lagu remake baru.Menurut agensi SM Entertainment, grup aespa akan secara resmi merilis sebuah lagu remake yang merupakan lagu milik penyanyi Seo Taiji dengan judul "Regret of the Times" pada tanggal 15 Januari mendatang.SM menjelaskan bahwa lagu versi remake oleh aespa tersebut akan menambahkan daya tarik kebalikan yang baru, meskipun tetap mempertahankan warna suara yang penuh energik dari lagu aslinya.Selain itu, SM berencana akan meliris lagu versi remaster dari "Regret of the Times" milik Seo Taiji pada pukul 18.00 hari Jumat (12/01) sebagai bagian dari 'SM Remaster Project' yang berlangsung sejak tahun 2021 lalu.Lagu "Regret of the Times" milik Seo Taiji dirilis dalam album keempat band Seo Taiji and Boys pada tahun 1995 silam, dan merupakan lagu genre rock alternatif yang mengandung pesan kuat.Namun, saat itu lagu "Regret of the Times" tidak dapat langsung dirilis akibat lirik yang mengkritik keras masyarakat. Akhirnya, Seo Taiji merilis lagu tersebut hanya sebagai lagu instrumental tanpa lirik sebagai tanda protes terhadap tindakan pra-deliberasi.Dengan insiden itu, sistem pra-deliberasi album di Korea Selatan dihapuskan pada tahun 1996 melalui kampanye tanda tangan.