Jungkook BTS Bertahan Dalam Jajaran Billboard 200 Selama 9 Minggu

Photo : YONHAP News

Jungkook BTS tetap bertahan dalam jajaran tangga lagu Billboard 200 selama 9 minggu secara berturut-turut.Menurut tangga lagu Billboard terbaru yang dirilis pada hari Selasa (09/01), anggota BTS, Jungkook, berhasil menduduki urutan ke-28 dalam tangga lagu utama Billboard 200 dengan album solonya, 'GOLDEN.'Dengan keberhasilan itu, album Jungkook bertajuk 'GOLDEN' menjadi album yang bertahan dalam Billboard 200 untuk waktu terpanjang di antara album penyanyi solo K-pop lainnya.Lagu "Standing Next to You" dari album tersebut juga berhasil menduduki urutan ke-70 dan bertahan dalam Billboard Hot 100 selama 9 minggu berturut-turut.Sementara itu, lagu debut penyanyi solo Jungkook yang berjudul "Seven" kembali masuk ke jajaran 10 teratas dalam tangga lagu Billboard Global 200 dan Billboard Global Excluding US.