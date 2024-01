Film Korsel 'Exhuma' Diundang ke Festival Film Internasional Berlin

Photo : YONHAP News

Film misteri okultisme 'Exhuma' yang dibintangi oleh Choi Min-sik dan Kim Go-eun diundang ke Festival Film Internasional Berlin tahun ini.Distributor Showbox mengumumkan pada hari Kamis (18/01), bahwa 'Exhuma' telah resmi diundang ke seksi "Forum" di Festival Film Internasional Berlin ke-74 yang akan berlangsung di Berlin, Jerman selama 10 hari mulai tanggal 15 bulan Februari mendatang.Pihak penyelenggara acara menilai, di antara karya-karya yang dipilih untuk seksi "Forum" tahun ini, 'Exhuma' adalah film bergenre yang paling menonjol.Seksi "Forum" adalah bagian yang menampilkan film-film unik dan kreatif, dimana film komersial Korea Selatan berjudul 'Snowpiercer' karya sutradara Bong Joon-ho, 'Late Autumn' karya sutradara Kim Tae-yong, dan 'A Tale of Two Sisters' karya sutradara Kim Ji-woon pun turut diundang.Film 'Exhuma' yang disutradarai Jang Jae-hyun itu mengisahkan kejadian aneh yang menimpa seorang ahli feng shui, pengurus pemakaman, dan dukun yang menerima uang dalam jumlah besar untuk merelokasi makam yang mencurigakan.Sementara itu film 'The Roundup: Punishment' yang dibintangi Ma Dong-seok diundang untuk seksi Gala Khusus dan animasi 'Circle' yang disutradarai oleh Jung Yu-mi diundang untuk seksi kompetisi film pendek di Festival Film Internasional Berlin.