Korut Melakukan Uji Coba Sistem Senjata Nuklir Bawah Laut

Photo : YONHAP News

Korea Utara mengklaim bahwa pihaknya melakukan uji coba sistem senjata nuklir bawah laut, untuk menanggapi latihan militer maritim gabungan antara Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang yang berlangsung selama tiga hari sejak tanggal 15 Januari lalu di pulau Jeju.Juru Bicara Kementerian Pertahanan Korea Utara menyatakan, bahwa pihaknya menanggapi latihan maritim gabungan tiga negara tersebut sebagai tindakan yang mengancam keamanan rezim Korea Utara.Ditambahkan pula, pihaknya telah melakukan uji coba penting untuk sistem senjata nuklir bawah laut bernama 'Haeil_5_23' yang tengah dikembangkan di dalam Laut Timur. Namun, Korea Utara tidak mempublikasikan secara rinci mengenai rangkaian uji coba dan hasilnya.Jubir tersebut menekankan bahwa sistem nuklir bawah laut militer Korea Utara semakin meningkat, serta langkah lanjutan di bawah dan di atas laut tetap berlangsung untuk mencegah tindakan konfrontasi dari Angkatan Laut (AL) AS dan negara aliansinya.Sebelumnya, AL Korea Selatan, AS, dan Pasukan Bela Diri Maritim Jepang menggelar latihan militer maritim gabungan di perairan pulau Jeju sejak tanggal 15-17 Januari lalu untuk meningkatkan kemampuan manajemen terhadap ancaman misil dan nuklir Korea Utara.