Hyerim Anggota Wonder Girls Akan Menjadi Penyiar Program Baru KBS World Radio

Photo : KBS News

Hyerim dari grup Wonder Girls akan menjadi penyiar radio atau DJ untuk program baru KBS World Radio.KBS World Radio menyatakan pada hari Selasa (23/01) bahwa pihaknya menyiarkan program berbahasa Inggris bertajuk 'Wonder Hours with Hyerim' mulai tanggal 29 Januari mendatang, yang menggantikan program 'One Fine Day with Lena Park'.DJ Hyerim akan menyapa para pendengar KBS World Radio melalui siaran YouTube 'KBS World English' mulai pukul 12.00 setiap hari Senin dan Rabu setiap minggu.'Wonder Hours with Hyerim' disiarkan selama dua jam mulai pukul 17.10 mulai hari Senin hingga Jumat melalui aplikasi mobile KBS, 'KONG', aplikasi mobile KBS World Radio, dan saluran YouTube 'KBS World English'.