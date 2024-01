Rudal Jelajah Terbaru Korut Menempuh Jarak Lebih Pendek Dari Rudal Balistik

Photo : KBS News

Korea Utara menembakkan sejumlah rudal jelajah ke arah Laut Barat pada hari Rabu (24/01).Kepala Staf Gabungan Korea Selatan menyebut, bahwa pihaknya mendeteksi beberapa rudal jelajah yang diluncurkan Korea Utara ke arah Laut Barat sekitar pukul 07.00 Rabu pagi. Otoritas intelijen Korea Selatan dan Amerika Serikat kini tengah menganalisis terkait spesifikasi serta rincian lainnya dengan cermat.Peluncuran rudal jelajah terbaru tersebut terjadi sekitar 4 bulan sejak JCS mengumumkan terdeteksinya rudal jelajah yang ditembakkan oleh militer Korea Utara pada tanggal 2 September tahun lalu.Seorang pejabat militer Korea Selatan menambahkan bahwa aset militernya telah mengonfirmasi rudal jelajah terlihat berputar-putar dengan mengikuti lintasan melingkar di laut sebelah barat Pyongyang. Rudal jelajah cenderung berbahan bakar jet dan terbang pada ketinggian yang lebih rendah, dibandingkan rudal balistik yang lebih canggih.Rudal jelajah terbaru dianggap sebagai rudal jelajah strategis Hwasal-1 dan Hwasal-2, yang diklaim rezim Korea Utara mampu memuat hulu ledak nuklir strategis Hwasan-31.Jika rudal terbaru itu merupakan salah satu varian Hwasal-1 atau Hwasal-2, maka uji coba tersebut dianggap sebagai upaya Pyongyang untuk memamerkan kemampuan serangan nuklirnya yang menargetkan kekuatan militer AS di seluruh wilayah Semenanjung Korea, serta Pasukan AS di Jepang.Militer Korea Selatan mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak AS di tengah meningkatnya kesiapsiagaan dan kewaspadaan, serta mengamati aktivitas lebih lanjut dari Korea Utara dengan cermat.