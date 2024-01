Photo : YONHAP News

Pada hari Jumat (26/01) Big Hit Music menyatakan bahwa video klip musik (MV) lagu "MIC Drop·Steve Aoki Remix" dari BTS telah menembus 1,4 miliar views di YouTube."MIC Drop·Steve Aoki Remix" adalah lagu BTS yang dibuat menjadi lagu remake oleh Steve Aoki, salah satu DJ terkenal.Lagu "MIC Drop" ini adalah salah satu lagu BTS di album 'LOVE YOURSELF 承 'Her' yang diliris pada tahun 2017 lalu.Dengan demikian, 39 video klip BTS berhasil menembus ratusan juta view, di antaranya MV "Dynamite" dan "Boy With Luv" yang telah menembus 1,7 miliar view di YouTube.