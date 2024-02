SM Entertainment Akan Debutkan 4 Grup Baru Tahun Ini

Photo : YONHAP News

SM Entertainment akan mendebutkan empat grup baru termasuk NCT Wish pada tahun ini.Menurut SM Entertainment pada Kamis (08/02), Selain NCT Wish yang akan debut di Tokyo Dome, Jepang pada 21 Februari mendatang, girl group baru, ‘Naevis’, karakter virtual Aespa, dan boy group Inggris akan diperkenalkan pada tahun 2024 ini.Tahun lalu, SM telah mengumumkan rencananya untuk mendebutkan boy grup gabungan Korea-Inggris dengan perusahaan hiburan Inggris Moon & Baek. Terutamanya, melalui perusahaan AS yang didirikan bersama Kakao, SM akan membuat para penyanyinya melakukan aktivitas di AS dalam tahun ini.SM menambahkan, bahwa pihaknya telah merekrut 84 komposer baru hingga bulan lalu untuk merealisasikan rencana tersebut.CEO SM Jang Cheol-hyuk mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan pertumbuhan perusahaan sekitar 14% tahun ini dan berencana untuk menginvestasikan 500 miliar won hingga tahun 2025 untuk empat bidang, yaitu perluasan kemampuan penerbitan, akuisisi perusahaan rekaman, ekspansi global, dan alamat IP virtual.