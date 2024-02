Photo : YONHAP News

Lagu hits BTS "Spring Day" menyambut usia tujuh tahun setelah dirilis pada hari Selasa (13/02).Lagu tersebut mencatatkan rekor yang luar biasa karena terus bertengger dalam urutan harian Melon 100 selama tujuh tahun terakhir.Lagu berjudul "Spring Day" dirilis sebagai lagu andalan dari album "You Never Walk Alone" pada bulan Februari tahun 2017 lalu, dan lagu tersebut merupakan lagu andalan pertama dengan nuansa romantis.Dimana lagu itu berhasil menarik minat besar dari para fans BTS, Army, karena irama dan lirik lagunya begitu menyentuh. Dengan lagu tersebut, BTS dianggap sebagai grup yang disukai oleh seluruh generasi.Lirik lagu yang dibuat oleh anggota BTS, RM dan Suga itu, terinspirasi dari pengalaman pribadi kembali menimbulkan sensasi besar setelah seluruh anggota BTS menjalani wajib militer mereka pada tahun lalu.Para fans yang menantikan kembalinya BTS ke panggung hiburan membuat lagu "Spring Day" kembali menempati urutan atas, sampai-sampai menjadi calon lagu urutan puncak Music Bank pada bulan lalu.Sementara itu, BTS akan mulai melakukan kegiatan grupnya setelah tahun 2025 mendatang.