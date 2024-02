Photo : YONHAP News

Film Korea Selatan 'Citizen of a Kind' yang dibintangi oleh sederet aktor papan atas Korea, termasuk Ra Mi-ran, diundang ke Far East Film Festival di Udine, Italia dalam kategori kompetisi.Distributor Show Box mengatakan pada hari Rabu (14/02) bahwa film 'Citizen of a Kind' akan diundang dalam Far East Film Festival Udine ke-26 yang akan digelar pada bulan April mendatang.Far East Film Festival Udine merupakan sebuah festival berskala besar di Eropa untuk memperkenalkan berbagai karya film Asia, dan sutradara 'Citizen of a Kind', Park Yeong-joo dijadwalkan akan turut hadir dalam acara bergengsi itu.Cerita yang disampaikan dalam film Citizen of a Kind diangkat dari kisah nyata yang terjadi di Korea pada 2016 lalu, mengenai seorang ibu rumah tangga berusia sekitar 40-an tahun yang menjadi korban voice phising dan tidak menerima kejahatan yang menimpanya. Perempuan tersebut kemudian mengejar orang-orang yang melakukan penipuan terhadap dirinya.Menurut Jaringan Komputer Terpadu untuk Tiket Masuk Film Dewan Film Korea, 'Citizen of a Kind' berhasil meraih 151.000 penonton bioskop di Korea Selatan hingga saat ini sejak dirilis pada tanggal 24 Januari lalu.