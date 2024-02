Popularitas Jungkook, Jennie, dan Stray Kids Tampak Melejit di Awal Tahun Ini

Photo : YONHAP News

Jungkook BTS yang saat ini sedang menjalani wajib militernya, namun sisi profesionalnya tampak terus berkembang dengan melanjutkan rekor lagunya di chart Billboard.Lagu solonya "Standing Next To You" merebut kembali posisi ke-81, naik 13 anak tangga dibandingkan seminggu sebelumnya dengan 14 minggu berturut-turut di chart Bollboard Hot 100. Dalam prestasi lainnya, lagu solo Jungkook berjudul "Golden" juga berada di posisi ke-71 di Billboard 200.Sementara itu lagu kolaborasi Jennie BLACKPINK bersama The Weeknd dan Lily Rose-Depp yang berjudul 'One of the Girls' juga menduduki posisi ke-57 di chart Billboard 200. Lagu "One of the Girls" merupakan salah satu OST serial original HBO, "The Idol", masuk dalam chart utama selama tujuh minggu berturut-turut.Selanjutnya, 'ROCK-STAR' dari grup Stay Kids berhasil duduk selama 13 minggu berturut-turut di Billboard 200. Terlebih lagi video musik “CIRCUS” Stray Kids juga berhasil meraih rekor terbanyak dengan 100 juta penayangan di YouTube per tanggal 10 Februari lalu.