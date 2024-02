5 Film Korsel Diundang ke Festival Film Berlin ke-74 Tahun Ini

Photo : YONHAP News

Festival Film Berlin ke-74 resmi digelar di Berlin, Jerman mulai hari Kamis (15/02) hingga 25 Februari mendatang.Sebanyak 5 film Korea Selatan diundang ke Festival Film Berlin tahun ini, seperti "A Traveler's Needs" yang disutradarai oleh Hong Sang-soo dan "The Roundup: Punishment" yang dibintangi oleh Ma Dong-seok.Sutradara Hong Sang-soo diketahui telah diundang ke Festival Film Berlin selama lima tahun berturut-turut, dimulai dengan film "The Woman Who Ran" dan karyanya itu meraih beberapa penghargaan Silver Bear, seperti Sutradara Terbaik, Skenario Terbaik, dan Penghargaan Juri Agung.Selanjutnya film "The Roundup: Punishment" akan diperkenalkan dalam kategori gala khusus.Selain itu, film "Exhuma" diundang untuk kategori forum yang memperkenalkan film kreatif dan eksperimental, film "It's Okay!" diundang ke kategori Generation K-plus, serta film animasi "Circle" diundang untuk kategori kompetisi film pendek.