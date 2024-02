Pesawat Pengintai AS Diterbangkan ke Semenanjung Korea, Setelah Korut Meluncurkan Rudal 'Padasuri-6'

Photo : KBS News

Tidak lama setelah media Korea Utara mempublikasikan peluncuran rudal terbarunya bernama 'Padasuri-6' pada hari Rabu (14/02), dua pesawat pengintai canggih Amerika Serikat langsung diterbangkan ke Semenanjung Korea.Menurus situs pendeteksian penerbangan swasta, pesawat pengintai Angkatan Udara AS, RC-135V Rivet Joint dan RC-135U Combat Sent tampak meninggalkan lintasan terbang pesawat dan menuju ke Semenanjung Korea pada pagi hari Kamis (15/02).RC-135 V terbang di wilayah udara Laut Barat dan bagian selatan wilayah sekitar ibu kota Seoul, serta RC-135U yang terbang dari pangkalan AS di Okinawa, Jepang telah terbang di bagian selatan wilayah sekitar ibu kota Seoul, Yangyang dari Provinsi Gangwondo, dan udara di Laut Timur.Kepala Staf Gabungan (JCS) mengatakan pada hari Rabu (14/02) bahwa pihaknya telah mendeteksi sejumlah misil jelajah yang diluncurkan oleh Korea Utara pada pukul 09.00 pagi.Selanjutnya, Harian Rodong Korea Utara melaporkan pada hari Kamis (15/02) bahwa Kim Jong-un langsung memimpin peluncuran rudal baru itu pada hari Rabu pagi.