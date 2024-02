Sutradara Hong Sang-soo Memenangkan Penghargaan Silver Bear Grand Jury Prize di Berlinale

Photo : YONHAP News

Sutradara Korea Selatan, Hong Sang-soo, memenangkan Penghargaan Silver Bear Grand Jury Prize di Festival Film Internasional Berlin ke-74 dengan filmnya, "A Traveler's Needs."Hong menerima penghargaan tertinggi kedua di Berlinale itu dalam gelaran acara penghargaan yang berlangsung pada hari Sabtu (24/02) di Berlin, Jerman.Dalam pidatonya, Hong berterima kasih kepada para juri atas penghargaan tersebut dan mengatakan bahwa ia tidak tahu apa yang sebenarnya dilihat oleh para juri dalam filmnya itu dan ia sangat penasaran. Dimana hal itu sontak mengundang gelak tawa dari para tamu undangan.Penghargaan terbaru itu menandai kelima kalinya film yang disutradarai oleh Hong memenangkan penghargaan Silver Bear di Berlinale.Sementara itu aktris Kim Min-hee memenangkan penghargaan Silver Bear untuk Aktris Terbaik lewat film "On the Beach at Night Alone" pada tahun 2017, dan Hong memenangkan penghargaan Silver Bear untuk Sutradara Terbaik lewat film "The Woman Who Ran" pada tahun 2020 serta penghargaan Silver Bear untuk Skenario Terbaik lewat film "Introduction" pada tahun 2021. Pada festival tahun 2022, ia memenangkan Hadiah Juri Utama Silver Bear untuk "The Novelist's Film.""A Traveler's Needs," adalah film Hong yang ke-31, dibintangi oleh Isabelle Huppert sebagai seorang wanita Prancis eksentrik yang melakukan perjalanan ke Korea Selatan dan mengajari seorang wanita Korea berbicara bahasa Prancis.