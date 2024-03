Korsel dan AS Menyatakan Keprihatinan Mendalam terhadap Sikap Korut

Photo : YONHAP News

Otoritas Korea Selatan dan Amerika Serikat menyatakan keprihatinan mendalam atas sikap Korea Utara yang menetapkan hubungan antar dua Korea sebagai negara yang saling bermusuhan, dan mencoba mengubah situasi di Laut Barat secara sepihak.Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Tae-yul yang sedang melakukan kunjungan ke AS mengeluarkan pernyataan tersebut bersama Wakil Menteri Luar Negeri AS Kurt Campbell.Kedua menteri tersebut menyatakan dua negara berkoalisi menghadapi ancaman dan provokasi Korea Utara sambil meningkatkan kerja sama secara aktif.Menteri Cho mengatakan dua negara harus mengembangkan hubungan aliansi dan kerja sama antara Korea Selatan, AS dan Jepang harus berkembang pada tahun ini.Menteri Campbell juga menjawab bahwa dia sangat menghargai aliansi dengan Korea Selatan, dan kerja sama triliteral, sehingga akan mengaktifkan kerja sama melalui komunikasi antara Menteri Luar Negeri ketiga negara.Selain itu, Menteri Cho meminta perhatian besar pada pengaruh pelaksanaan UU Pengurangan Inflasi(IRA), dan UU Semikonduktor AS terhadap perusahaan Korea Selatan.Kedua menteri juga bertukar pandangan di bidang keamanan ekonomi, kerja sama intelijen, kerja sama teknologi tercanggih termasuk kecerdasan buatan, dll.