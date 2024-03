Pengguna Youtube di Korsel Habiskan Waktu Lebih dari 40 Jam per Bulan

Photo : YONHAP News

Rata-rata pengguna YouTube di Korea Selatan menonton lebih dari 40 jam per bulan. Youtube adalah platform video paling populer yang berkembang pesat dengan pengguna yang setia.Menurut layanan analisis aplikasi dan ritel WiseApp·Retail·Goods (WiseApp) pada Senin (04/03), pengguna aplikasi YouTube di Korea Selatan per bulan Januari telah menghabiskan waktu 111,9 miliar menit untuk mengakses YouTube. Angka waktu tersebut tercatat sebagai rekor tertinggi, berdasarkan riset yang dilakukan WiseApp terhadap pengguna aplikasi versi Android dan iOS di Korea Selatan.Durasi waktu tersebut melonjak dua kali lipat selama lima tahun terakhir, sejak pengguna YouTube di Korsel rata-rata menonton YouTube selama 51,9 miliar menit pada bulan Januari tahun 2019.Menurut WiseApp, dalam periode yang sama, waktu akses Youtube per orang pun lebih besar dua kali lipat dari yang sebelumnya 21 jam, menjadi 40 jam untuk pertama kalinya.Seiring dengan lonjakan waktu akses tersebut, YouTube telah menjadi platform seluler terbesar di Korea Selatan pada bulan Desember tahun lalu.Youtube berada di posisi teratas dalam peringkat jumlah pengakses platform seluler dalam negeri selama tiga bulan berturut-turut dengan jumlah penonton mencapai 45,47 juta orang pada bulan Januari dan 45,5 juta orang pada bulan Februari tahun ini.