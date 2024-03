GTX Akan Dibuka 30 Maret, Memungkinkan Perjalanan 30 Menit Gyeoggi-Seoul

Photo : KBS News

Presiden Yoon Suk Yeol menghadiri upacara peletakan batu pertama jalur Great Train eXpress (GTX)-B yang di Songdo Convensia, Kota Incheon pada Kamis (07/02).Dalam kesempatan itu, Presiden Yoon menuturkan bahwa pembukaan jalur kereta GTX tidak hanya akan mengubah peta transportasi, namun peta industri, gaya hidup, dan budaya. Distrik komersial akan terbentuk di sekitar stasiun GTX sehingga dengan cepat meningkat peluang investasi dan lapangan kerja.Kereta bawah tanah yang ada di wilayah metropolitan beroperasi dengan kecepatan 30-40 km per jam di sekitar 20 meter di bawah, tanah sementara GTX adalah metode transportasi area luas yang memanfaatkan ruang 40 hingga 50 meter di bawah tanah untuk meluruskan rute dan beroperasi dengan kecepatan tinggi, lebih dari 100 km per jam.Jalur kereta GTX akan terdiri dari tiga koridor, A, B, dan C. Pembangunan koridor GTX-A memakan waktu 10 tahun dan dijadwalkan beroperasi mulai 30 Maret. Ruas dari Stasiun Suseo ke Stasiun Dongtan akan dibuka terlebih dahulu, menyusul ruas dari Stasiun Unjeong di Paju ke Stasiun Seoul.Setelah dioperasikan, perjalanan dari Suseo ke Dongtan memakan waktu 19 menit, sementara perjalanan dari Unjeong ke Stasiun Seoul memakan waktu 20 menit.Koridor GTX-C yang mulai dibangun Januari lalu akan beroperasi dari Deokjeong hingga Suwon mulai tahun 2028 dan GTX-B yang beroperasi dari Incheon ke Maseok dijadwalkan dibuka pada tahun 2030.Pemerintah menargetkan pembangunan area hidup satu jam di kota-kota besar Korea Selatan seiring dengan keseimbangan pembangunan negara melalui perluasan jaringan kereta api metropolitan.