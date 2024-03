The Guardian: Lingkup Kepopuleran K-Culture Meluas ke Busana, Makanan, Bahasa, dan Sastra

Photo : YONHAP News

Harian Inggris The Guardian melaporkan bahwa kekuatan budaya Korea atau "K-Culture" tidak hanya mencakup budaya populer saja, namun telah meluas ke rana budaya lain, seperti kosmetik, makanan, bahasa dan sastra.Menurut The Guardian, konten Korea menjadi incaran perusahaan media global seperti Netflix, Disney, Apple TV+, dan BBC.Saluran khusus anak-anak BBC, yaitu CBBC dan BBC iPlayer meluncurkan serial untuk kalangan remaja berjudul "Proyek Gangnam," yang menceritakan kisah anak bersaudara Kanada asal Korea Selatan yang menjadi bintang K-POP.Menurut The Guardian, kepopuleran budaya Korea telah meluas ke bidang kecantikan, busana, makanan, bahasa, sastra, dan khususnya makanan Korea yang semakin sering muncul di dalam kehidupan warga asing. Jumlah warga asing yang ingin belajar bahasa Korea pun terus bertambah.Menurut wawancara Profesor Kang In-gyu dari Universitas Negeri Pennsylvania, AS, pengalaman yang dialami masyarakat Korea dalam satu abad yang meliputi penjajahan, pembagian negara, peperangan, kemiskinan, dan kediktatoran, serta keberhasilannya mengatasi tantangan tersebut terkandung di dalam karya sastra Korea secara mendalam.