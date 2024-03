NewJeans Raih Penghargaan 'Grup Terbaik Tahun Ini' di Billboard Women in Music Awards 2024

Photo : YONHAP News

Grup idola K-pop, NewJeans, telah mencetak sejarah dengan menjadi artis K-Pop pertama yang meraih penghargaan 'Grup Terbaik Tahun Ini' pada 'Billboard Women in Music Awards 2024'.Acara penghargaan bergengsi tersebut berlangsung di YouTube Theater, Los Angeles, Amerika Serikat, pada tanggal 6 Maret waktu setempat.Kemenangan ini menandai momen bersejarah di dunia musik. NewJeans merupakan girl grup pertama sejak girl group Amerika, Fifth Harmony memenangkan kategori tersebut sembilan tahun lalu, pada tahun 2015.Dalam kesempatan itu, NewJeans menyampaikan rasa terima kasih dan kebahagiaan mereka, serta kehormatan dan rasa tidak percaya dapat mengikuti acara penghargaan yang dihadiri oleh banyak artis berbakat lainnya.NewJeans menambahkan, bahwa inspirasi dari semua artis yang hadir telah memperkuat cinta dan semangat mereka akan musik. Mereka juga menyampaikan rasa terima kasih kepada penggemar mereka, Bunnies.Pada acara tersebut, NewJeans juga menampilkan dua lagu dari mini album kedua mereka 'Get Up', yaitu 'Super Shy' dan 'ETA.''Billboard Women in Music Awards' pertama kali digelar pada tahun 2007 lalu dengan tujuan untuk menghargai kontribusi wanita, mulai dari artis, produser hingga manajemen dalam industri musik.NewJeans telah menorekan lima lagu di chart single utama 'Hot 100' Billboard dan menduduki posisi puncak pada chart album utama 'Billboard 200', memantapkan posisi mereka sebagai salah satu girl grup paling berpengaruh di panggung global.