Intelijen AS Melaporkan Kim Jong-un Enggan Terlibat Dalam Dialog Denuklirisasi

Photo : YONHAP News

Otoritas intelijen AS mengatakan bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un hampir dipastikan tidak memiliki niat untuk melakukan negosiasi mengenai program nuklir Korea Utara.Kantor Direktur Intelijen Nasional mempresentasikan penilaian tersebut dalam laporan Penilaian Ancaman Tahunan 2024 komunitas intelijen AS yang dirilis pada hari Senin (11/03).Laporan itu mengatakan bahwa Kim hampir pasti tidak berniat untuk merundingkan program nuklirnya, yang dianggapnya sebagai penjamin keamanan rezim dan kebanggaan nasional.Laporan itu mengatakan bahwa Kim akan terus meningkatkan kemampuan militer nuklir dan konvensional yang mengancam Amerika Serikat dan sekutunya, dan Korea Utara mengejar hubungan yang lebih kuat dengan Cina dan Rusia dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan finansial dan kerja sama pertahanan.Laporan itu juga mencatat bahwa Kim mungkin berharap bahwa ia dapat menggunakan hubungan pertahanannya yang semakin kuat dengan Rusia untuk mengejar tujuannya mencapai penerimaan internasional sebagai bagian dari kekuatan nuklir.Laporan itu menambahkan bahwa sebagai tanggapan atas penguatan kerja sama trilateral antara Korea Selatan, AS dan Jepang, Pyongyang telah berusaha menunjukkan kekuatan militer Korea Utara melalui peluncuran rudal dan ancaman balasan nuklir.Mengenai senjata pemusnah massal Korea Utara, laporan itu mengatakan bahwa Kim tetap berkomitmen kuat untuk memperkuat sistem persenjataan nuklir rezimnya, dan Korea Utara telah siap untuk melanjutkan uji coba nuklir di situs Punggye-ri sejak pertengahan tahun 2022.Otoritas intelijen AS juga menilai bahwa pasukan siber Pyongyang telah matang dan sepenuhnya mampu mencapai berbagai tujuan strategis terhadap beragam target, termasuk AS dan Korea Selatan.