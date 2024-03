Mendag: 'Perusahaan Korsel Akan Mendapatkan Subsidi Dari UU CHIPS AS'

Photo : YONHAP News

Menteri Perdagangan Cheong In-kyo mengatakan pada hari Selasa (12/03) bahwa perusahaan-perusahaan Korea Selatan akan mendapatkan subsidi dari Amerika Serikat (AS) di bawah Undang-Undang CHIPS, dan menambahkan bahwa pemerintah AS diperkirakan akan segera membuat pengumuman terkait.Menteri Cheong membuat pernyataan tersebut kepada para wartawan setibanya di Bandara Internasional Dulles di dekat Washington D.C. dalam perjalanan untuk menghadiri komite gabungan Korea Selatan-AS tentang perjanjian perdagangan bebas bilateral.Mendag mengatakan bahwa sudah dapat dipastikan bahwa perusahaan Korea Selatan akan menerima subsidi, namun cakupan skala subsidi masih harus dilihat kembali.Ditambahkan, bahwa pemerintah AS kemungkinan akan membuat pengumuman terkait pada akhir bulan ini, dan jumlah spesifik dari subsidi tersebut akan dirilis.Mendag juga memaparkan bahwa ada pedoman yang ditetapkan oleh AS mengenai skala subsidi, sehingga saat ini sulit untuk memprediksi apakah akan ada kerugian bagi perusahaan Korea atau tidak.Di bawah UU CHIPS tersebut, Departemen Perdagangan AS memberikan subsidi untuk produksi semikonduktor, serta penelitian dan pengembangan, untuk mendorong perusahaan semikonduktor berinvestasi di fasilitas di Amerika Serikat.Subsidi akan diberikan melalui konsultasi dengan masing-masing perusahaan.