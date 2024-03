Lagu 'Standing Next To You' Jungkook Masih Bertengger di Billboard Hot 100

Photo : YONHAP News

Lagu solo Jungkook BTS berjudul 'Standing Next To You' terus bertahan di tangga lagu Billboard Hot 100 selama 18 minggu berturut-turut.Melihat chart terbaru yang dirilis pada hari Selasa (12/03) waktu setempat, lagu "Standing Next to You" berada di peringkat ke-85, naik dua tingkat dari minggu sebelumnya.Pencapaian Jungkook tersebut merupakan rekor terpanjang kedua bagi penyanyi solo K-pop menyusul rekor Psy yang sempat berada di chart tersebut selama 31 minggu berturut-turut dengan lagu "Gangnam Style" pada tahun 2012 lalu.Adapun lagu kolaborasi “One Of The Girls,” yang menampilkan Jennie, Lily-Rose Depp, dan The Weeknd, juga tetap berada di chart Hot 100 selama 11 minggu berturut-turut.Selain itu, girl grup K-pop TWICE hingga LE SSERAFIM berhasil bertengger di Billboard World Albums Chart edisi Maret 2024, lewat album 'With YOU-th' milik TWICE yang mengamankan posisi ke-35, dan mini album terbaru LE SSERAFIM dengan "EASY" yang menduduki peringkat ke-50 di chart album utama Billboard 200.