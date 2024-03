KTT Untuk Demokrasi Ke-3 Akan Berlangsung di Korsel Pekan Depan

Photo : KBS News

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) untuk Demokrasi Ke-3 akan berlangsung di Korea Selatan pada minggu depan.Gelaran KTT untuk Demokrasi itu dimulai pada 2021 lalu dengan kepemimpinan Amerika Serikat (AS) untuk lebih mempererat solidaritas antarnegara demokratis.KTT untuk demokrasi pertama dan kedua telah diselenggarakan oleh Presiden AS Joe Biden, dan kemudian KTT ketiga kali ini akan berlangsung selama tiga hari dari tanggal 18 Maret untuk pertama kalinya di luar AS.Menjelang KTT, Direktur Senior Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih Keelly Razzouk mengucapkan sambutan hangat dalam wawancara dengan KBS, karena Korea Selatan menjadi tuan rumah KTT kali ini, dengan memuji Seoul yang telah memainkan peranannya sebagai penjaga demokrasi di kawasan regional.Sama seperti gelaran sebelumnya, KTT kali ini akan dilakukan secara virtual, sementara Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken akan mengunjungi Korea Selatan untuk menghadiri pertemuan tingkat menteri.