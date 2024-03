Harga Apel di Korsel Meroket, Tembus Lebih Dari 90.000 Won

Photo : YONHAP News

Harga grosir buah apel meningkat lebih dari dua kali lipat hanya dalam satu tahun, dengan mencapai lebih dari 90.000 won per 10 kilogram pada tahun ini.Melihat informasi distribusi produk pertanian dari Korea Agro-Fisheries and Food Trade Corporation (aT), harga apel fuji grosir per 10 kilogram pada hari Selasa (12/03) mencapai 91.700 won, naik 123,3% dibandingkan satu tahun lalu dengan harga 41.060 won.Harga buah apel grosir tersebut telah menembus angka 90.000 won untuk pertama kalinya sejak tanggal 17 Januari tahun ini.Sementara itu harga buah pir grosir berada di kisaran 100.000 won dengan mencapai 103,600 won per 15 kilogram pada hari Selasa kemarin.