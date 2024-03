Indeks Harga Ekspor dan Impor Naik di Tengah Lonjakan Harga Minyak Global

Photo : YONHAP News

Indeks harga ekspor dan impor Korea Selatan naik untuk dua bulan berturut-turut di bulan Februari karena depresiasi mata uang won Korea terhadap dolar AS dan kenaikan harga minyak global.Menurut data yang dirilis oleh Bank Sentral Korea (BOK) pada hari Jumat (15/03), indeks harga ekspor Korea Selatan mencapai 120,11 di bulan lalu, naik 1,4% dari bulan sebelumnya dan naik selama dua bulan berturut-turut.BOK mengatakan bahwa kenaikan tersebut disebabkan oleh depresiasi mata uang Korea, yang melemah 0,6% bulan ke bulan dan 4,8% tahun ke tahun terhadap dolar di bulan Februari.Selanjutnya, indeks harga impor juga naik 1,2% dari bulan Januari dan berada di kisaran 137,54 di bulan Februari.Kenaikan harga minyak global mendorong kenaikan kedua indeks harga tersebut, dengan harga minyak mentah Dubai, patokan Korea Selatan, naik 2,6% bulan ke bulan menjadi 80 dolar AS dan 88 sen per barel di bulan Februari.