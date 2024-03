AS Berencana Berikan Subsidi Lebih Dari 6 Miliar Dolar Untuk Samsung

Photo : YONHAP News

Kantor Berita Bloomberg News melaporkan pada hari Jumat (15/03) waktu setempat bahwa pemerintah Amerika Serikat akan memberikan subsidi sebesar lebih dari 6 miliar dolar kepada Samsung Electronics agar dapat memperluas lingkup bisnisnya di AS selain pembangunan pabrik di Texas.Kementerian Perdagangan AS memberikan dana subsidi produksi semikonduktor, pengembangan penelitian, dan lainnya agar perusahaan semikonduktor dapat meningkatkan investasi pembangunan di AS sesuai yang tertuang dalam UU CHIPS AS.Kementerian Perdagangan AS telah mengalokasikan dana sebesar 28 miliar dolar AS untuk mendukung perusahaan produksi semikonduktor tercanggih seperti TSMC, Samsung Electronics, dan lainnya dari dana subsidi produksi semikonduktor senilai 39 miliar dolar. Namun jumlah dana yang diminta perusahaan semikonduktor canggih mencapai lebih dari 70 miliar dolar.Kementerian tersebut akan mengumumkan rencana dukungan subsidi terhadap perusahaan semikonduktor utama, namun jumlah dana subsidi belum dapat dipastikan.Sebelumnya, Bloomberg pernah memperkirakan bahwa dana subsidi yang akan diterima oleh Samsung Electronics di kisaran miliaran dolar AS dan TSMC dengan lebih dari 5 miliar dolar.